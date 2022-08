LPI-J: Fahren unter Drogeneinfluss

Weimar (ots) - Aus einem in Weimar West abgestellten Moped baute ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag zu Montag den Motor aus und verschwand damit. Die Simson war vor der Boxhalle abgestellt und mit einer Plane abgedeckt gewesen. Zeugen, die den schraubenden Dieb gesehen haben, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

