LPI-J: Teile ausgebaut

Weimar (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand am Sonntagmorgen an einem VW in Sohnstedt. Die 54-jährige Eigentümerin befuhr einen Parkplatz und stellte den Wagen dort ab, als es im Motorraum zu einer Verpuffung kam, wodurch in diesem Flammen ausbrachen. Mitarbeiter der angrenzenden Sauna, welche auf den Vorfall aufmerksam wurden, eilten zu Hilfe und löschten das Fahrzeug der Erfurterin. Durch den Vorfall ist kein Fremdschaden entstanden, der VW ...

