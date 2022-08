Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall nach Überholmanöver

Weimar (ots)

Zwischen Großobringen und Daasdorf kam es am Sonntag, gegen 13:45 Uhr zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin (34) eines VW-Transporters wollte zwischen den beiden Ortslagen nach links in einen Feldweg einbiegen und verringerte dementsprechend ihre Geschwindigkeit. Eine hinter ihr fahrende Skoda-Fahrerin tat es ihr gleich. Der dahinter befindliche Fahrer eines Mercedes allerdings verkannte die Situation und setzte zum Überholen hat. Just in dem Moment, als er auf der Höhe des Transporters war, begann deren Fahrerin das Abbiegen, so dass es zu Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. An den beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Der Mercedes musste von einem Abschlepper geborgen werden. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.

