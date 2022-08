Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall auf der Bundesstraße 7

Weimar (ots)

Am Samstag, den 06.08.2022 kam es in der Mittagszeit auf der Bundesstraße 7 nahe dem Abzweig nach Ulla zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Audi-Fahrer, welcher aus Weimar auf dem Weg in Richtung Erfurt war, hielt an der dort befindlichen Lichtzeichenanlage bei Rot an. Eine 21-jährige Renault-Fahrerin bekam dies zu spät mit und fuhr auf den Audi auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, wobei am Renault wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Auffahrende wurde leicht verletzt durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 50-Jährige blieb unverletzt.

