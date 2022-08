Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Jena (ots)

Regenrinne entwendet

Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit 04.08.22 bis 05.08.22 den Zutritt zu einer Baustelle im Fürstengraben verschafft. An dem Gebäude wurde dann versucht ein Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Das Fenster wurde dabei beschädigt. Die Täter entwendeten dann Fallrohre aus Kupfer welche im Bereich der Baustelle gelagert waren. Es entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro

Fahrräder entwendet

Am 06.08.22, 02:57 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein hochwertiges Down Hill Fahrrad im Wert von 2500 Euro. Das Rad hatte der Besitzer in einem Hof abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Mit einer Überwachungskamera konnte die Tat festgehalten werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Ein weiteres Rad wurde in der Nacht vom 05.08.22 zum 06.08 22 in der Max-Steenbeck-Straße entwendet. Das Rad war mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass ein unbekanntes Fahrrad bei dem Tatort stand. Bei den weiteren Ermittlungen konnte dann festgestellt werden, dass der unbekannte Täter dieses Rad in der Fregestraße entwendet hatte. Diese Fahrrad konnte dem glücklichen Besitzer zurück gegeben werden.

PKW's beschmiert

In der Nacht zum Samstag wurden zwei Fahrzeuge im Ziegelmühlenweg mit schwarzer Farbe besprüht. Die bisher unbekannten Täter nutzten eine Spraydose um damit die Fahrzeuge zu "verschönern". Die Besitzer fanden diese Aktion nicht so Toll, es entstand ein geschätzter Schaden von 2000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell