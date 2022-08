LPI-J: Zeugen zu mutmaßlicher Körperverletzung gesucht

Hermsdorf (ots) - Am Freitagabend befand sich eine 77-jährige Frau in einem Discounten in der Eisenberger Straße in Hermsdorf. Hierbei hatte sie ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen. Eine unbekannte Frau sprach die Dame an und bat um Hilfe. In dieser Zeit wurde das Portemonnaie aus der Tasche der Frau entwendet. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland bitte etwaige Zeugen der Tat sich unter 036428-640 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr