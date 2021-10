Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der B75 im Bereich der Stadt Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, ereignete sich in dem Zeitraum von 7:00 Uhr bis 11:45 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B 75 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen der Anschlussstelle Delmenhorst-Stickgras und dem nächstgelegenen Tankstellengelände.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kollidierte im Bereich der Baustellenverschwenkung rechtsseitig mit drei Warnbaken, welche dabei beschädigt wurden. Anschließend flüchtete der Fahrer vermutlich mit einem schwarzen Toyota unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun im Rahmen der Ermittlungen nach möglichen Zeugen. Hinweise werden von der Autobahnpolizei Ahlhorn, unter der Telefonnummer 04435/9316-0, entgegengenommen.

