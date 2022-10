POL-SE: Kisdorf - Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung

Bad Segeberg (ots) - Mittwochvormittag, den 19.10.2022, ist es in der Straße "Am Felde" in Ellerau zum Einbruch in ein Wohnhaus im Bereich Brombeerweg gekommen. Die Bewohnerin hatte kurz nach 10:00 Uhr für wenige Minuten das Haus zum Einkaufen verlassen. Bei Ihrer Rückkehr um 10:18 Uhr floh ein Unbekannter aus dem Einfamilienhaus und rannte in Richtung Buchenweg davon. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen, ...

