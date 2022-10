Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt

Quickborn - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 18.10.2022, ist es in Quickborn und Bönningstedt zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

In Quickborn hörte die im Obergeschoss befindliche Bewohnerin eines Doppelhauses um 11:35 Uhr einen lauten Knall. Ihr in der Garage befindlicher Ehemann stellte kurz darauf ein beschädigtes Fenster fest und alarmierte die Polizei.

Die Fahndung im Stadtgebiet mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos.

Aus dem Haus wurde nichts entwendet.

Gegen Mittag meldeten mehrere Anwohner im Bereich Bendloh in Bönningstedt einen verdächtigen Mann, der unter einem vermutlichen Vorwand an den Haustüren klingelte.

Dieser soll zwischen 25-30 Jahren alt und von schlanker Statur gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare und einen dunklen Dreitagebart. Der Mann war mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Jacke und dunklen Schuhen bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Während der bereits laufenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen, Diensthunden und einem Hubschrauber der Hamburger Polizei wurde um 14:20 Uhr ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bendloh gemeldet. Hier gelangte/n der oder die Täter nicht in das Gebäude.

Die Fahndung nach dem möglichen Täter verlief bis zum späten Nachmittag erfolglos.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung des Unbekannten unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell