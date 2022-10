Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 18.10.2022, ist es im Kreis Segeberg zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen.

Im Henstedt-Ulzburger Kiefernweg drangen Unbekannte zwischen 06:30 und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, entwendeten allerdings nichts.

Zwischen 06:30 und 19:00 Uhr kam es im Spreenweg in Norderstedt ebenfalls zum versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Allerdings gelangte/n der oder die Täter nicht in das Gebäude, richteten aber Sachschaden an. Aus einem Schuppen auf dem Grundstück wurde parallel ein türkisfarbenes Fahrrad entwendet.

Zu einem weiteren Versuch kam es zwischen 07:00 und 18:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Trave" zwischen Konrad-Adenauer- und Kurt-Schumacher-Ring.

Ein Anwohner hatte am späten Vormittag gegen 11:30 Uhr zwei Jugendliche im Treppenhaus bemerkt.

An der Wohnungstür entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. In die Wohnung gelangten die Unbekannten nicht.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet haben.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

