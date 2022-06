Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall auf der B111 zwischen Gützkow und Gribow

Wolgast (ots)

Am Donnerstag, den 30.06.2022, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich auf der B111 zwischen Gützkow und Gribow ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Alle drei Fahrzeuge kam aus Gützkow und fuhren in Richtung Gribow, der Unfall ereignete sich ca. 300 Meter vor dem Ortseingang.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 51-jährige Fahrerin eines PKW Skoda einen vor ihr fahrenden LKW der Marke Mercedes-Benz überholen, an dessen Steuer ein 36-jähriger Fahrzeugführer saß. Während die Skoda-Fahrerin zum Überholen ansetzte übersah sie einen Transporter der Marke Iveco, der dabei war den Skoda der 51-Jährigen zu überholen. Der Skoda kollidierte in Folge des Überholfehlers seitlich mit dem Transporter, an dessen Steuer ein 37-jähriger Fahrer saß. Durch den seitlichen Zusammenstoß geriet der Transporter ins Schleudern, prallte links der Fahrbahn gegen eine Schutzplanke, fuhr ca. 50 Meter durch den Graben und prallte frontal gegen zwei Bäume.

Der Fahrer des Transporters wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehren aus Gützkow und Gribow aus seinen Fahrzeug befreit werden. Der 37-Jährige zog sich bei dem Unfall eine Beinfraktur zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin nach Greifswald geflogen.

Die 51-jährige Fahrerin des Skodas hatte einen Schock erlitten und wurde durch Rettungskräfte ebenfalls ins Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht.

Bei dem Unfall mit den drei beteiligten Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro entstanden. Der Skoda und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der LKW blieb bei dem Unfall unbeschädigt, ebenso wurde dessen Fahrer nicht verletzt.

Die B111 zwischen Gützkow und Gribow war für die Dauer von knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell