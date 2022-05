Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Junger Steinewerfer auf der Autobahn beschädigt mehrere Fahrzeuge - Zeugenaufruf

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Dienstag, den 24.05.2022, gingen bei umliegenden Polizeiinspektionen mehrere Notrufe über einen Steinewerfer auf einer Autobahnbrücke der A6 ein. Alle Zeugen berichteten einvernehmlich, dass gegen 21:30 Uhr ein ca. 6-8 Jahre alter Junge auf der Autobahnbrücke der L453, welche die Ortschaften Heßheim und Heuchelheim bei Frankenthal verbindet, stand und von dort aus Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge auf der darunter verlaufenden A6 warf. Die Brücke überquert die A6 zwischen den Anschlussstellen Grünstadt und dem Autobahnkreuz Frankenthal, wenige Meter vor dem Autobahnkreuz. Der junge Steinewerfer soll ein weiß-rotes T-Shirt getragen haben und mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Weiter konnte der Junge durch einen Zeugen mittels Dashcam gefilmt werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Streifen der Polizeiinspektion Frankenthal und der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnte der junge Mann nicht mehr aufgefunden werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen traf das Kind mit den Steinen drei Fahrzeuge, an zwei von diesen entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Glücklicherweise wurden durch die Aktion keine Personen verletzt. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder selbst von einem Stein getroffen worden sind, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter 06237-9330 oder per Mail (pastruchheim@polizei.rlp.de) zu melden.

