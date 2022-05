Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Warnmeldung der Polizei - Telefonbetrüger in Neustadt sehr aktiv

Zahlreiche Strafanzeigen wurden seit heute früh durch die Kripo Neustadt entgegengenommen und ein Ende ist nicht in Sicht. Betrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte, Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, Angehörige von Europol usw. ausgeben, versuchen im gesamten Stadtgebiet von Neustadt per Telefon die Bürgerinnen und Bürger zu betrügen. Sie schildern Straftaten wie Einbrüche oder Überfälle in der Nachbarschaft der Angerufenen und sorgen sich um deren Bargeld und Wertsachen zu Hause. Bislang kam es nur zu Versuchen, da die aufmerksamen, vermeintlichen Opfer die Telefonate beendeten und danach die Polizei verständigten. Lassen Sie sich bitte auch nicht aufs Kreuz legen!

