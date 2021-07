Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bahnunfall

Rastatt (ots)

Glücklicherweise nicht schwerer verletzt wurde am Samstagabend eine 16-Jährige an einem Bahnübergang Im Beinle. Die junge Frau soll gegen 22:25 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit ihrem Fahrrad, am Bahnübergang in der Grenzstraße trotz Rotlichts und geschlossener Halbschranke, auf die Gleise gefahren sein. Ein zeitgleich von Kuppenheim heranfahrender 52-jähriger S-Bahn-Fahrer erkannte die Gefahrensituation und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Die 16-Jährige musste zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. In der Bahn wurde mutmaßlich niemand verletzt. Die junge Frau erwartet nunmehr ein Strafverfahren /ag

