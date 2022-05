Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl aus Fahrzeug

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 23.05.22 07:00 Uhr 07:15 wurde aus einem auf einen Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellten PKW ein Geldbeutel entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch die nicht verschlossene Fahrzeugtüre ins Fahrzeuginnere und entwendeten den Geldbeutel, der in einer Tasche auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Der Geldbeutel wurde zwischenzeitlich durch eine bislang unbekannte Person in den Briefkasten der 57-Jährigen eingeworfen. Es fehlte lediglich das Bargeld in Höhe von 150 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de Die Polizei rät hier, lassen sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug und verschließen sie es grundsätzlich, auch bei nur kurzer Abwesenheit. Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

