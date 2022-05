Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Werkstatt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 20.05.2022, 15:00 Uhr, bis 23.05.2022, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt der Lebenshilfe in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter gelangten über das Rolltor in den Werkstatt- und Lagerbereich des Gebäudes. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde Kupfer im Gesamtwert von 40 000 Euro entwendet. Dazu müssen die unbekannten Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug für den Abtransport benutzt haben. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell