Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.05.2022 gegen 22:00 Uhr wurde ein 67-Jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L527 in Ellerstadt verletzt. Er befuhr mit seiner Suzuki die L527 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Maxdorf. Ein 18-Jähriger wollte mit seinem Mercedes von einem Feldweg aus nach links auf die L527, in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, einfahren. Er missachtete an der Einmündung die Vorfahrt des bevorrechtigten Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 67-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß einen Bruch des Schien- und Schlüsselbeins. Er wurde vor Ort durch DRK versorgt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die L527 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und die anschließende Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Es herrschte kein großes Verkehrsaufkommen. Die Feuerwehr war vor Ort zwecks Ausleuchten der Unfallstelle und Abbinden der Betriebsstoffe des Motorrades.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell