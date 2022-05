Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Kreuzkapelle in Zetel- Wer hat Beobachtungen gemacht?

Zetel (ots)

In der Zeit von Dienstagabend auf Mittwoch warfen Unbekannte zwei Fenster der Kreuzkapelle in der Bohlenberger Straße in Zetel ein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Zetel unter der Rufnummer 04453-98959-0 in Verbindung zu setzen. Es werden Ermittlungen wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell