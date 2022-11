Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 12.11.2022 MIT EINEM BERICHT AUS DEM HOHENLOHEKREIS

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 03:00 Uhr ein in der Stettenstraße geparkter Skoda beschädigt. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in Höhe des Parkhauses des alten Krankenhauses abgestellt. Unbekannter Pkw fuhr hinten auf den Skoda auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf den Gehweg geschoben. Das unbekannte Fahrzeug fuhr daraufhin in Richtung Morsbach weiter. Das Polizeirevier Künzelsau bittet Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang und/oder speziell zum unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter Tel.: 07940 / 90400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell