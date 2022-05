Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bikes aus Garage gestohlen

Wenden (ots)

Aus einer Garage, die zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Knippstein" in Ottfingen gehört, haben Unbekannte zwischen Donnerstag (26. Mai, 22:00 Uhr) und Freitag (27. Mai, 08:40 Uhr) zwei E-Bikes entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter in die Garage, in dem sie ein Fenster aufhebelten und so den Raum betraten. Danach trugen sie die aneinander geketteten E-Bikes aus dem Fenster und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Pedelecs der Marke Haibike (ein dunkelgraues und ein blau-grau-gelbes) im Wert von jeweils 4000 bis 5000 Euro. Zudem entstand Sachschaden an der Garage. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell