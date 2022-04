Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Heckscheibe eingeschlagen

Altenburg (ots)

Altenburg : Ein in der Offenburger Allee abgestellter Opel Corsa geriet am gestrigen Tag (20.04.2022) ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit von 09:50 Uhr bis 20:00 Uhr schlugen die Täter die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und verursachten so Sachschaden. Glücklicherweise wurde aus dem Auto nichts gestohlen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und such nach Zeugen, welche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Polizei zu melden. (RK)

