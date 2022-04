Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller

Altenburg (ots)

Schmölln: Unberechtigt verschafften sich Diebe in der Zeit vom 16.04.2022 - 19.04.2022 Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße. Im Anschluss brachen sie in mehrere Kellerräume ein und stahlen darauf diverses Werkzeug. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen. Zeugenhinweise werden dazu werden unter der Tel. 03447 / 4710 entgegengenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell