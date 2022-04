LPI-G: Gartenwerkzeug aus Schuppen gestohlen

Greiz (ots) - Langenwetzendorf: Am gestrigen Mittwoch (19.04.2022), gegen 13:00 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Pkw BMW die Straße von Lumpzig zur Bundesstraße 92 um diese in Richtung Wildetaube zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen VW-Fahrers, der auf der Bundesstraße in Richtung Weida fuhr. Beide Kfz kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurden beide Fahrer verletzt, an ...

mehr