POL-OE: Betrug am Telefon

Drolshagen (ots) - Ein Fahrradunfall hat sich am Donnerstag (26. Mai) An der Stange in Scheda ereignet. Hier befuhr ein 57-Jähriger die Straße von Germinghausen in Fahrtrichtung Heimicke. Als er an einem in Gegenrichtung haltenden Pkw vorbeifuhr, rutsche er mit dem Reifen von der Asphaltkante ab, überschlug sich und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus ...

