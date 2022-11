Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Ein Verletzter und 25.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Pkw-Lenker von Markelsheim in Richtung Rüsselhausen. Hierbei hielt er sich auf der Kreisstraße 2852 nicht an das Rechtsfahrgebot und kollidierte folglich mit einem entgegenkommenden Pkw Opel Corsa. Durch den Aufprall wurde die Pkw-Lenkerin des Opel Corsa verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Bad Mergentheim mit sieben Einsatzkräften vor Ort. Beide Pkw´s waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR.

Bad Mergentheim: Sachbeschädigung durch jugendliche Graffitisprayer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gegen 01:15 Uhr in der Seegartenstraße / Ecke Waisenstraße drei Jugendliche durch eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim festgestellt. Diese wurden im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle überprüft. In Folge dessen konnten in dem Rucksack eines 17-jährigen Jugendlichen zwei Graffitidosen, sowie eine Graffitischablone aufgefunden werden. Die Finger des Jugendlichen waren ebenfalls mit schwarzer Farbe beschmiert. Im weiteren Verlauf räumte der 17-Jährige ein, dass er kurz zuvor in der Unterführung Seegartenstraße zur Oberen Mauergasse mit schwarzem Graffiti gesprüht hatte. Zur weiteren Abklärung wurde der 17-Jährige auf das Polizeirevier verbracht. Hierbei stellte sich heraus, dass die anderen beiden Jugendlichen ebenso an der Tat beteiligt waren und die drei Jugendlichen zudem für die Schmierereien in der Johann-Hammer-Straße verantwortlich waren. Zudem konnten bei dem 17-Jährigen eine Anscheinswaffe, sowie eine weitere Softair-Pistole und ein Klappmesser aufgefunden werden.

Boxberg: Fahrradfahrer beim Überholvorgang übersehen

Am vergangenen Freitag gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der B292 von Sachsenflur in Richtung Schweigern ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Radfahrer. Hierbei befuhr ein Lkw die B292 hinter einem Fahrradfahrer. Der hinter dem Lkw fahrende Pkw überholte trotz unzureichender Sicht den Lkw und musste knapp vor diesem aufgrund von Gegenverkehr einscheren. Dabei übersah der Pkw-Lenker den 55-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem, woraufhin der Radler zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000EUR.

Lauda-Königshofen: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fenster der Gaststätte in der Oberlaudaer Straße in Lauda ein und drangen in das Restaurant ein. Hierbei wurde durch die unbekannten Täter Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die wichtige Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130, zu melden.

Wertheim: Kraftradfahrer unter Alkoholisierung alleinbeteiligt gestürzt

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein Kraftradfahrer am Samstagvormittag auf einem Fußgängersonderweg parallel zur Landesstraße 508 bei Wertheim alleinbeteiligt zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Kraftradfahrer leicht und es konnte zudem ein erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme entnommen und nun auf den Alkoholgehalt im Blut untersucht. An seinem Roller entstand augenscheinlich kein Sachschaden und es wurde zudem kein Fremdschaden verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell