Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 19-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Bonn (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.10.2022) wurde ein 19-Jähriger nach einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus an der Remigiusstraße in der Bonner Innenstadt vorläufig festgenommen.

Zur Tatzeit gegen 16:10 Uhr hatte der Mann versucht, ein Parfüm im Wert von rund 150,- Euro zu entwenden. Er nahm die Flasche dabei aus der Auslage und passierte anschließend die Kasse, ohne zu bezahlen. Als er in dieser Situation von Mitarbeitenden des Kaufhauses angesprochen wurde und in deren Büro gebracht werden sollte, flüchtete er aus dem Geschäft. Ein Ladendetektiv konnte den 19-Jährigen aber verfolgen und mit der Hilfe eines Zeugen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei am Bonner Hofgarten festhalten.

Im Zuge der weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann derzeit ohne festen Wohnsitz ist und das außerdem eine Ausweisungsverfügung für ihn vorliegt. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell