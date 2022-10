Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bornheim-Walberberg - Wer hat etwas beobachtet?

Bornheim (ots)

Am 05.10.2022, in dem Zeitraum zwischen 09:00 und 12:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Fronacker" in Walberberg ein. Nach der Spurenlage verschafften sich die Unbekannten durch das gewaltsame Aufhebeln der Haustüre Zugang in die Räume - an einem Fenster des Hauses wurden ebenfalls Hebelspuren festgestellt. Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer nach möglichem Diebesgut und verließen den Tatort schließlich unerkannt. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Ein Anwohner beobachtete in der Zeit zwischen 10:00 und 12:00 Uhr zwei Männer, die sich auch auf dem Grundstück des betroffenen Objektes aufgehalten hatten. Zu diesen möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

beide ca. 25 Jahre alt ca. 170-175cm groß eine Person mit schwarzem Bart

gepflegte Erscheinung jeweils bekleidet mit blauer Jeanshose und dunkelblauer Steppweste

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

