Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: 19-Jähriger bei versuchtem Straßenraub mit Messer bedroht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zu Mittwoch (05.10.2022) an der Siemensstraße in Bonn-Dransdorf versucht haben, einen 19-jährigen Mann zu berauben.

Der Geschädigte ging zur Tatzeit gegen 03:00 Uhr über die Siemensstraße, als in Höhe der Bushaltestelle Hans-Sachs-Straße ein unbekannter Mann hinter einer Werbetafel hervortrat und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Bargeldes oder Mobiltelefons forderte. Dem 19-Jährigen gelang es, den Mann mit einem Faustschlag auf Distanz zu bringen, woraufhin der Unbekannte in Richtung Dransdorf über die Siemensstraße davonlief. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zur Feststellung des Mannes. Der 19-Jährige erlitt bei dem Tatgeschehen eine leichte Schnittverletzung im Gesicht und wurde zur ambulanten Wundversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige kann wie folgend beschrieben werden:

Etwa 1,75 m groß - ca. 25-28 Jahre alt - schlanke/athletische Statur - Lücke in einer Augenbraue - dunkler Pullover mit aufgezogener Kapuze - schwarze Bomberjacke - dunkle Hose - dunkle Schuhe - medizinischer Mundschutz in blau- sprach gebrochenes Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die beschriebene Person zur Tatzeit in Dransdorf aufgefallen ist oder wer Angaben zur Identität des Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

