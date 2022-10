Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Kriminalpolizei ermittelt nach Kellereinbrüchen

Bonn (ots)

In der vergangenen Woche bzw. am vergangenen Wochenende wurden der Bonner Polizei mehrere Kellereinbrüche in Bonn-Endenich gemeldet. In der Zeit von Mittwoch (28.09.2022) bis Sonntag (02.10.2022) verschafften sich Unbekannte in zwölf Fällen Zugang zu Kellerräumlichkeiten von Mehrfamilienhäusern. Die Räume wurden nach Diebesgut durchsucht und die Täter brachen in einigen Fällen auch Kellerverschläge auf. Betroffen waren Häuser auf der Humperdinckstraße, dem Wiesenweg, der Röckumstraße und der Malusiusstraße. In einem Fall wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen Angelzubehör entwendet. Ob die Täter weitere Beute gemacht haben, ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum Tatzeit an den Tatorten verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Die Bonner Polizei warnt: Einbrecher nutzen jede Möglichkeit, um an Wertgegenstände zu gelangen. Sind Kellerräume nicht ausreichend gesichert, sind auch die dort gelagerten Gegenstände vor Dieben nicht sicher.

Im Keller haben es Einbrecher meist auf hochwertige Fahrräder, Werkzeuge oder Elektrogeräte abgesehen. Mehrparteienhäuser werden bevorzugt, denn durch die häufig verwinkelte und uneinsichtige Lage von Kellerfluren und Kellerräumen können die Täter dort unbeobachtet ans Werk gehen.

Durch unverschlossene Haus- und Kellertüren gelangen die Einbrecher in die Häuser. Das Aufbrechen der meist schlecht gesicherten Kellerverschläge stellt für sie kein Problem dar. Kellertüren und Nebeneingänge sollten daher der Widerstandsfähigkeit der Haustür in nichts nachstehen, alle vorhandenen Schlösser und Sicherungen sollten konsequent genutzt werden.

Die Bonner Polizei rät:

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf. - Verschließen Sie die Kellertüren. - Verwenden Sie an Kellerabteilen und -verschlägen massive Überfallen und Hangschlösser - Bauen Sie sowohl in Kellertür als auch in Ihre Haustür ein selbstverriegelndes Schloss mit Antipanikfunktion ein.

Die Polizei berät Sie kostenlos zur wirksamen Sicherung ihres Hauses. Die Einbruchschutzberater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz erreichen Sie unter der Service-Nummer 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

