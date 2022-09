POL-RZ: Brand eines Carports

Ratzeburg (ots) - 05. September 2022 | Kreis Stormarn - 03.09.2022 - Großhansdorf Am Samstag (03.09.2022) kam es im Wöhrendamm in Großhansdorf zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11.05 Uhr und 12.30 Uhr durch die gewaltsam beschädigte Hauseingangstür in das Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten die Wohnräume nach ...

