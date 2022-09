POL-RZ: Erneut kommt es zu Verkehrsbehinderung auf der B5 - Trafotransport Nr. 3 von 4

Ratzeburg (ots) - 02. September 2022 | Kreis Stormarn - 01.09.2022 - Ahrensburg Gestern Abend, gegen 18.30 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Straße Forsthof Hagen in Ahrensburg, bei dem ein 7-jähiger Junge schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 77- jähriger Ahrensburger mit seinem Pkw Dacia Sandero die Straße Forsthof Hagen in Richtung Hagener Allee. Ein 7-jähriger Junge ...

