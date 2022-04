Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unverletzt: Kind (2) fällt beim Zugeinstieg in den Gleisbereich - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahren

Köln (ots)

Gestern (11. April) fiel ein zweijähriger Junge unverschuldet am Kölner Hauptbahnhof zwischen die Bahnsteigkante und eine bereitstehende S-Bahn - glücklicherweise blieb er unverletzt. Einsatzkräfte der Bundespolizei und Feuerwehr kümmerten sich um Mutter und Kind.

Montagabend gegen 20:00 Uhr lief eine 29-jährige Reisende aus Marxzell (Baden-Württemberg) mit ihrem Sohn (2) am Kölner Hauptbahnhof auf dem S-Bahnsteig. Gerade als sie in den Zug Richtung Bergisch Gladbach einsteigen wollten, verfehlte der kleine Bahnfahrer die Trittfläche der S-Bahn und fiel ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich. Die Frau hob ihren Sohn sofort selbstständig und offensichtlich unverletzt aus dem Spalt heraus. Nach Alarmierung der Rettungskräfte stellten diese keinerlei Verletzungen fest. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei sensibilisierten die Mutter über die Gefahren an Bahnanlagen, bevor sie die Reise fortsetzen konnte.

Mit Blick auf die Reisezeit und die vollen Bahnhöfe und Bahnsteige weist die Bundespolizei erneut auf mögliche Gefahrenquellen hin:

- Halten Sie sich stets im Sicherheitsbereich, hinter der weißen Linie, auf! - Auf Bahnsteigen wird nicht gerannt, gespielt, getanzt oder geschubst! - Züge haben auch bei Durchfahrt in Bahnhöfen eine hohe Geschwindigkeit, so dass Personen oder Gegenstände durch die Sogwirkung angezogen werden könnten! - Züge haben auch bei Einfahrt in den Bahnhof einen langen Bremsweg! - Züge können nicht ausweichen! - Helfen Sie ihren Kindern beim Ein- und Ausstieg! - Lassen Sie Reisende erst aus dem Zug aussteigen, um Gedränge zu vermeiden! - Sichern Sie Kinderwagen, Rollstühle, Rollkoffer und andere fahrbare Gegenstände vor ungewolltem Losfahren! - Achten Sie auf sich und andere Reisende!

Weitere Tipps zum richtigen Verhalten an Bahnanlagen sind auf der Homepage der Bundespolizei unter: www.bundespolizei.de - Sicher im Alltag - Sicher auf Bahnanlagen - auffindbar.

