BPOL NRW: Mann durch Messer verletzt - Bundespolizei ermittelt

Münster (ots) - Zwei Haftbefehle hat die Bundespolizei am Wochenende in Münster vollstreckt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10.April) haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen 46-jährigen Deutschen kontrolliert, der von der Staatsanwaltschaft Münster mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war vor zwei Jahren wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe von 400 Euro ...

