BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Hauptbahnhof Münster

Zwei Haftbefehle hat die Bundespolizei am Wochenende in Münster vollstreckt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10.April) haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen 46-jährigen Deutschen kontrolliert, der von der Staatsanwaltschaft Münster mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war vor zwei Jahren wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt worden. Da er die Strafe nicht bezahlt hatte und die Summe auch vor Ort nicht aufbringen konnte, wurde er am Sonntag in die Haftanstalt Münster eingeliefert, wo er eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

In der folgenden Nacht (11. April) wurde bei der Kontrolle eines 26-jährigen Afghanen ein weiterer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster festgestellt. Er war im vergangenen Jahr ebenfalls zu einer Geldstrafe wegen Drogenbesitzes verurteilt worden, die er nicht vollständig bezahlt hatte. Da auch er die haftbefreiende Summe von 550 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er am Montag in die Justizvollzugsanstalt in der Gartenstraße eingeliefert. Er hat 55 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen.

