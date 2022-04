Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei in Bielefeld vollstreckt Haftbefehl im zweiten Anlauf

Bielefeld (ots)

Im zweiten Anlauf haben Bundespolizisten am Bielefelder Hauptbahnhof am Sonntagnachmittag (10. April) einen Haftbefehl vollstreckt.

Ein 41-Jähriger Spanier hatte einen Intercity von Herford nach Bielefeld ohne Fahrschein genutzt. Da sich der Mann gegenüber dem Zugbegleiter nicht ausweisen wollte, rief dieser in Bielefeld die Bundespolizei zur Hilfe. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der Spanier von der Staatsanwaltschaft Augsburg mit Haftbefehl gesucht wurde. Grund war ein nicht bezahlter Strafbefehl über rund 1.400 Euro wegen Erschleichens von Leistungen. Bereits am Vortag war der Spanier in Magdeburg festgenommen worden. Die geforderte Summe konnte er dort nicht aufbringen, was für ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen bedeutet hätte. Da in Sachsen-Anhalt die Vollstreckung von Freiheitsstrafen unter 120 Tagen pandemiebedingt ausgesetzt ist, musste er zunächst in die Freiheit entlassen werden. Die endete jedoch nur einen Tag später in Bielefeld, wo er abermals die offene Strafe nicht zahlen konnte.

Bereits am Sonntagabend fand er sich in der Haftanstalt im Bielefeld-Brackwede wieder. Wegen der Zugfahrt ohne Fahrschein wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen gegen ihn eingeleitet.

