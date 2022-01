Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Drochtersener Gemeindebauhof

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht sind bisher unbekannte Einbrecher auf das Gelände des Drochtersener Gemeindebauhofs im Schäferstieg gelangt und haben ein Fensterelement des dortigen Betriebsgebäudes aufgehebelt.

So in das Gebäude eingestiegen, konnten der oder die Täter dann im weiteren Verlauf den rückseitigen Hof erreichen und dann dort ebenfalls in die Fahrzeughalle einbrechen.

Hier öffneten der oder die Unbekannten dann die fünf dort abgestellten Fahrzeuge und durchwühlten die Innenräume.

Mit einem Laptop-Computer und einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell