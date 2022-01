Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Wohnhaus, Einbrecher in Bargstedter Wohnhaus, 20 Anrufe von falschen Polizeibeamten

Stade (ots)

1. Einbrecher in Stader Wohnhaus

Am gestrigen Dienstag sind zwischen 07:30 h und 18:30 h bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in der Kolberger Straße nach dem gewaltsamen Öffnen eines Badezimmerfensters in das Innere eines Wohnhauses eingestiegen und haben die Doppelhaushälfte nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher in Bargstedter Wohnhaus

Am gestrigen Abend gegen 19:20 h sind bisher unbekannte Täter in Ohrensen im Lindenweg nach dem Aufhebeln eines Schlafzimmerfensters in das Innere eines dortigen Wohnhauses eingestiegen. Der im Haus anwesende Bewohner bemerkte den Einbruch und konnte die Täter dann vertreiben.

Einem aufmerksamen Nachbarn gelang es dann noch, die Unbekannten bis zu ihrem Fluchtfahrzeug zu verfolgen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb anschließend aber leider ohne Erfolg.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auch hier auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. 20 Anrufe von falschen Polizeibeamten

Erneut ist es in den letzten Tagen zu einer Vielzahl von Anrufen "falscher Polizeibeamter" in und um Buxtehude gekommen.

Mindestens 20 Mal hatten Unbekannte vorwiegend ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger angerufen und sich als Polizeibeamter der Buxtehuder Polizei ausgegeben.

Die Masche war immer die gleiche. Es wurde behauptet, dass man zwei Einbrecher festgenommen habe, bei denen die Adressen der Angerufenen aufgefunden wurden. Die Anrufer fragten dann jeweils nach Geld und Wertgegenständen im Haus.

Die aufmerksamen Betroffenen gingen aber nicht weiter auf die Anrufe ein und legten auf oder die Täter beendeten die Gespräche nachdem Nachfragen gestellt wurden.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Die richtige Polizei führt solche Anrufe auf keinen Fall durch. Bitte lassen sie sich in diesen Fällen nicht auf Gespräche ein und legen sie einfach auf. Informieren Sie auch ihre Verwandten und Nachbarn über diese Masche und melden sie die Vorfälle bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle."

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell