Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Simson S51 gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Altenburger Polizei ermittelt zum Diebstahl einer Simson am gestrigen Tag und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach stahl ein bislang unbekannter Dieb gestern (03.02.2022), in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr die in der Frauengasse, hinter einer Hecke gesichert abgestellte Simson und entkam damit unerkannt. Zeugen, welche Hinweise zum Täter bzw. dem Verbleib der silbernen Simson S51 geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell