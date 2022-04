Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußballtrikots entwendet

Jena (ots)

Langfinger sind in der Gutenbergstraße in Jena in zwei Kellerabteile eingedrungen und haben sich an Fußballtrikots bedient. Wie ein Zeuge am Sonntagnachmittag der Polizei mitteilte, sind die Unbekannten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus gelangt und folglich in den Kellerbereich. Hier wurden zwei Keller von Anwohnern aufgebrochen und das Beutegut entwendet. Ob noch weitere Sachen gestohlen wurden und wie hoch der entstandene Beuteschaden ist, muss in der weiteren Folge noch geklärt werden.

