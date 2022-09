Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Krad-Unfall

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

02. September 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.09.2022 - Lehmrade

Heute Morgen, gegen 05.15 Uhr, ist es auf der Möllner Straße zwischen Lehmrade und Mölln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 52-jähriger Mecklenburger befuhr mit seinem Motorrad die Möllner Straße aus Lehmrade kommend in Richtung Mölln. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn an und prallte frontal gegen einen Baum.

Dabei zog sich der Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. . Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen.

Polizeibeamte sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme für ca. vier Stunden weiträumig ab.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell