POL-RZ: Sattelzug verliert Auflieger mit Gefahrgut

Ratzeburg (ots) - 01. September 2022 | Kreis Stormarn - 30.-31.08.2022 - Trittau In der Nacht von Dienstag (30.08.2022) auf Mittwoch (31.08.2022) wurden in Trittau, in der Anne-Frank-Straße sowie in der Straße Am Bahnhof jeweils ein Fahrzeug entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte in der Zeit von 17.00 Uhr bis 06.55 Uhr einen VW Caddy mit Oldesloe Kennzeichen. Dieser parkte auf einem ...

