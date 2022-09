Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Fahrzeuge in Trittau entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

01. September 2022 | Kreis Stormarn - 30.-31.08.2022 - Trittau

In der Nacht von Dienstag (30.08.2022) auf Mittwoch (31.08.2022) wurden in Trittau, in der Anne-Frank-Straße sowie in der Straße Am Bahnhof jeweils ein Fahrzeug entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte in der Zeit von 17.00 Uhr bis 06.55 Uhr einen VW Caddy mit Oldesloe Kennzeichen. Dieser parkte auf einem Seitenstreifen in der Straße Am Bahnhof.

Aus einem Carport in der Anne-Frank-Straße wurde in der Zeit von 21.30 Uhr bis 07.30 Uhr ein VW Sharan, ebenfalls mit Oldesloer Kennzeichen, entwendet.

Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beide Fahrzeuge haben einen Zeitwert von ca. 32.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Tattag bzw. auch an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell