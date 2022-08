POL-RZ: Lauenburger Polizei führte Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen durch

Ratzeburg (ots) - 31. August 2022 | Kreis Stormarn - 25.-26.08.2022 - Großhansdorf Die Polizei in Großhansdorf hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem in der Nacht vom 25.08.2022 auf den 26.08.2022 ein Fahrzeug in der Straße Alter Achterkamp beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der schwarze Mazda mit Ratzeburger Kennzeichen in der Zeit von 18.00 Uhr ...

mehr