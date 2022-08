Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Sachbeschädigung an einem Pkw gesucht

Ratzeburg (ots)

31. August 2022 | Kreis Stormarn - 25.-26.08.2022 - Großhansdorf

Die Polizei in Großhansdorf hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem in der Nacht vom 25.08.2022 auf den 26.08.2022 ein Fahrzeug in der Straße Alter Achterkamp beschädigt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der schwarze Mazda mit Ratzeburger Kennzeichen in der Zeit von 18.00 Uhr bis 08.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße Alter Achterkamp. Bislang Unbekannte zerkratzen währenddessen die linke Fahrer- und die linken Fondtür sowie den rechten Außenspiegel.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, melde sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/4565-0

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell