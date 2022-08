Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Ratzeburg (ots)

30. August 2022 | Kreis Stormarn - 29.08.2022 - Reinbek

Gestern Nachmittag (29.08.2022) kam es in der Bergstraße in Reinbek zu einem Verkehrsunfall mit einem siebenjährigen Kind. Der Junge überquerte die Fahrbahn und war dabei von einem Fahrzeug erfasst worden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Junge gegen 16.40 Uhr die Fahrbahn der Bergstraße, er ging dort zwischen verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen (Richtung Bahnhofstraße) durch um weiter die Fahrbahn zu queren. Dabei prallte er gegen die Motorhaube eines aus Richtung Bahnhofstraße kommenden VW Passats und wurde anschließend gegen einen parkenden Pkw am Fahrbahnrand geschleudert.

Der junge Wentorfer zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde umgehend im Beisein seiner Eltern mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die 32-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell