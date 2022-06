Heidelberg (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am frühen Montagmorgen gegen 03.45 Uhr ein mit einem Fahrer und drei Fahrgästen besetztes Taxi auf der B 37 in Höhe des Karlstors in Brand. Die Insassen, die zunächst komische Geräusche aus dem Motorraum wahrgenommen hatten, konnten sich noch selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Taxi brannte jedoch vollständig aus. Der ...

