Polizei Köln

POL-K: 210823-3-K Helfer schützt unbekannte Frau und wird ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht auf Samstag (21. August) am Brüsseler Platz schützend vor eine bislang unbekannten Frau gestellt und ist dadurch selbst Opfer der Räuber geworden. Diese hatten die junge Frau zuvor belästigt. Während der Helfer selbst in Not geriet und sein Handy einbüßte, flüchtete die Frau. Sie wird jetzt als wichtige Zeugin gesucht. Insbesondere ihre Aussage zu zwei Männern (23, 25) die Polizisten wenig später an der Vogelsanger Straße/Schmalbeinstraße antrafen, ist für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet die unbekannte Frau sowie mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizei Köln unter der 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell