POL-K: 210823-2-K Ablenkung durch Handy

Köln (ots)

Wie gefährlich die Ablenkung im Straßenverkehr durch Mobiltelefone ist, zeigt ein Verkehrsunfall von Sonntagnachmittag (22. August) im Stadtteil Mülheim. Nach Zeugenaussagen soll ein 23 Jahre alter Fußgänger gegen 14 Uhr in Höhe der Holweider Straße vom Gehweg auf die Keupstraße getreten sein und dabei auf sein Handy gesehen haben. Er wurde von einem Seat erfasst. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Beinfraktur in eine Klinik. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Köln eindringlich vor dem Blick aufs Handy während der Teilnahme am Straßenverkehr. (iv/de)

