POL-K: 210823-1-K Alkohol und E-Scooter - 13-Jährige rammt mit 0,7 Promille einen Kinderwagen

Köln (ots)

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend (20. bis 22. August) hat die Polizei Köln sieben Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Scootern im Kölner Stadtgebiet registriert. In vier Fällen waren die Nutzer alkoholisiert. Polizisten stellten drei alkoholisierte Mädchen, nachdem sie - zu dritt auf einem Leihscooter - einen Kinderwagen mit einem zehn Monate alten Baby gerammt hatten. Die 13-jährige Lenkerin des Leihscooters war am Samstagnachmittag mit 0,7 Promille deutlich alkoholisiert.

Auch bei E-Scooter-Kontrollen am Samstag in der Innenstadt und in Deutz bestätigte sich, dass Fahrer von E-Scootern alkoholisiert unterwegs waren. Einen 36-jährigen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer stoppten die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr auf dem Rudolfplatz. Aufgrund seiner lallenden Aussprache und des starken Alkoholgeruchs wurde ihm auf der Innenstadtwache eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Etwa 1,5 Stunden später stoppten Polizisten einen auf dem Hohenzollernring in Schlangenlinien fahrenden 27-Jährigen nach einem Rotlichtverstoß. Ein Alkoholtest bei dem Münchener ergab mehr als 1,7 Promille - Blutprobe. Auch seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Nur wiederrum 30 Minuten später stoppten die Verkehrspolizisten einen E-Scooter-Fahrer auf dem Sachsenring. Da er deutlich nach Alkohol roch und bei einem Test mehr als 1,2 Promille pustete, entnahm ihm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Zudem ahndeten die Beamten des Verkehrsdienstes zwölf Verstöße wegen des verbotswidrigen Fahrens auf Gehwegen und der Fahrbahn sowie zwölf Verstöße wegen der verbotswidrigen Mitnahme von Begleitpersonen.

Die Verkehrsunfälle im Detail:

Freitag, 17.30 Uhr, Kalker Hauptstraße in Köln-Kalk:

Ein 15-Jähriger stürzt auf den Radweg der Kalker Hauptstraße, nachdem er einen Mülleimer touchiert hat. Rettungskräfte behandeln seine leichten Schürfwunden ambulant.

Freitag, 18.10 Uhr, Rennbahnstraße/Scheibenstraße in Köln-Weidenpesch:

Eine 21-Jährige verletzt sich, als sie vom Radweg der Scheibenstraße in Höhe der Rennbahnstraße auf die Fahrbahn wechselte und stürzt. Rettungskräfte bringen sie mit leichten Hüft- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Samstag, 0.30 Uhr, Am Rondorfer Pfad in Köln-Meschenich:

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer (40) verletzt sich auf der Straße "Am Rondorfer Pfad" bei der Kollision mit einem geparkten VW Golf. Eine Rettungswagenbesatzung fährt den mit mehr als 2,4 Promille alkoholisierten Mann in ein Krankenhaus. Dort entnimmt ihm ein Arzt eine Blutprobe. An seinem E-Scooter ist ein nicht auf dieses Fahrzeug zugelassenes Kennzeichen angebracht - Sicherstellung!

Samstag, 15 Uhr, Innere Kanalstraße / Subbelrather Straße in der Neustadt-Nord:

Nach einem Stau im Kreuzungsbereich fährt ein 34 Jahre alter Ford-Fahrer wieder an und erfasst die über die Subbelrather Straße in Richtung Ehrenfeld querende 19-jährige E-Scooter-Fahrerin. Die 19-Jährige wird in ein Krankenhaus gebracht.

Samstag, 17 Uhr, Frankfurter Straße in Köln-Höhenberg:

Ein alkoholisierter 43-Jähriger stürzt ohne Fremdbeteiligung auf der Frankfurter Straße. Ein Alkoholtest ergibt mehr als 1,6 Promille. Mit schweren Platzwunden und blutigen Gesichtsverletzungen kommt er stationär in ein Krankenhaus. Da der Fahrer auch den Konsum von Marihuana am Vortag einräumt, entnimmt ein Arzt ihm auf Anordnung der Polizisten zwei Blutproben. Seinen Führerschein beschlagnahmen die Beamten.

Samstag, 17 Uhr, Chlodwigplatz in der Altstadt-Süd:

Zu dritt auf einem Leihscooter kollidiert die alkoholisierte 13-jährige Schülerin (0,7 Promille) mit einer Frau (67), die auf dem Chlodwigplatz einen Kinderwagen schiebt. Die Mädchen fallen auch auf den umgestürzten Kinderwagen. Das 10 Monate alte Baby wird nicht, die 67 Jährige hingegen leicht verletzt. Die Schülerinnen flüchten in verschiedene Richtungen. Dank der gefertigten Fotos eines aufmerksamen Zeugen (55) und der guten Beschreibung einer weiteren Zeugin (56) stellen Einsatzkräfte die drei Flüchtigen noch in Unfallnähe und verhindern einen weiteren Fluchtversuch. Nach dem Alkoholtest wird die 13-jährige Fahrerin an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Sonntag, 0.30 Uhr: Germaniastraße in Köln-Höhenberg:

In der Nacht auf Sonntag stürzt der alkoholisierte 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters beim Überfahren einer Bordsteinkante auf der Germaniastraße. Rettungskräfte bringen ihn mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Ein Alkoholtest ergibt 1,7 Promille - Blutprobe! (mw/de)

