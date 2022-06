Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Aquaplaning

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Sonntag, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der B38a, in Fahrtrichtung Feudenheim, zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund der schlechten Witterung und einer daran nicht angepassten Geschwindigkeit erkannte die 26-jährige Fahrerin eines Pkw's die Abfahrt auf die Ludwigshafener Straße zu spät, kam ins Rutschen und geriet in die dortige Grünfläche. Weiterhin wurde der Seat der Verkehrsteilnehmerin auf die Leitplanke getragen und überschlug sich. Die Fahrerin selbst konnte sich noch aus dem Fahrzeug befreien. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Die Unfallverursacherin wurde sicherheitshalber zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

